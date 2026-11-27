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27.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 289,00 CHF nach.
Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 289,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 288,60 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'126 Sonova-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 2,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,60 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CHF.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.05.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 16.05.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,62 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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