Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 282,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 282,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 283,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'588 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.10.2026 bei 286,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,56 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,20 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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