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27.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verteidigt am Nachmittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sonova. Bei der Sonova-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 283,40 CHF.
Die Sonova-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 283,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 284,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 281,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 283,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'414 Sonova-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.10.2026 bei 286,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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