Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 238,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'317 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 238,20 CHF. Bei 240,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'602 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 4,11 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 31,57 Prozent sinken.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,81 CHF je Sonova-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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