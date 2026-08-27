Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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27.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 236,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 236,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 51'958 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 4,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 30,99 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,81 CHF je Sonova-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,61 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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