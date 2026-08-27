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27.08.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Mittag im Minusbereich

Sonova Aktie News: Sonova am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 237,40 CHF.

Sonova
236.44 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 237,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'328 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 236,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 22'253 Stück.

Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,47 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,81 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,61 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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