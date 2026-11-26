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26.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Sonova zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 291,20 CHF.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 291,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 292,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'767 Sonova-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 296,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 44,02 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CHF.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 18.05.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 11,62 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 26.11.2026
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