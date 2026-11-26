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26.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 290,80 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Sonova-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 290,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 292,60 CHF zu. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 290,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 291,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'477 Sonova-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 296,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 16.05.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 26.11.2026
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