Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Sonova-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 290,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 292,60 CHF zu. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 290,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 291,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'477 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 296,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 16.05.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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