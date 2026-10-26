Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag leichter

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 282,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'427 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 281,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 283,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'549 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 284,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 42,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 11,25 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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