Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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26.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 244,60 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 244,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 244,00 CHF ein. Bei 244,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 4'406 Aktien.
Am 24.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 33,36 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,77 CHF aus.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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