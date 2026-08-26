Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 243,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'488 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 241,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,60 CHF. Zuletzt wechselten 26'776 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 2,06 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 49,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,77 CHF je Aktie ausschütten.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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