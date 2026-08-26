Sonova Aktie News: Sonova fällt am Mittwochmittag

Die Sonova-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 242,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'508 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 241,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 244,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'031 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 2,14 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,77 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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