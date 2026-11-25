|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sonova. Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 292,40 CHF.
Die Sonova-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 292,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'847 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 292,40 CHF. Bei 295,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'036 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 296,60 CHF markierte der Titel am 23.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 44,25 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Am 18.05.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 16.05.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,62 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren
Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.