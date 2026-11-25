Die Sonova-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 292,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'847 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 292,40 CHF. Bei 295,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'036 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 296,60 CHF markierte der Titel am 23.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 44,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 18.05.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 16.05.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,62 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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