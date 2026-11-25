Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 290,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die Sonova-Aktie sank bis auf 288,60 CHF. Bei 295,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37'508 Sonova-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 296,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,21 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,83 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 16.05.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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