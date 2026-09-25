Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 241,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 241,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'245 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,89 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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