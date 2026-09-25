Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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25.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 239,40 CHF.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 239,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'762 Punkten steht. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 238,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'399 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 3,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF aus.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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