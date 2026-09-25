Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 239,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sonova-Aktie bis auf 238,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 240,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'427 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 46,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,80 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,89 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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