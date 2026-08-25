Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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25.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sonova. Das Papier von Sonova konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 243,20 CHF.
Das Papier von Sonova konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 243,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 243,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'050 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 49,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,77 CHF.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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