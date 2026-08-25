Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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25.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag stärker
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 244,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 244,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 244,80 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,80 CHF. Zuletzt wechselten 25'201 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 1,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,36 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,77 CHF.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,65 CHF je Sonova-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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