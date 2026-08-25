Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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25.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verteuert sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 244,60 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 244,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 244,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 242,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 13'257 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (248,00 CHF) erklomm das Papier am 24.08.2026. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 33,36 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,77 CHF je Sonova-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,65 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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