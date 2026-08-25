Sonova Aktie News: Sonova verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 244,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 244,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 242,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 13'257 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (248,00 CHF) erklomm das Papier am 24.08.2026. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 33,36 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,77 CHF je Sonova-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,65 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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