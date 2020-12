Sonova-Aktie aktuell: Sonova mit roter Tendenz

Die Aktie von Sonova gehört zu den Verlierern des Tages. Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0.2 Prozent auf 225.80 CHF.

Zuletzt fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0.2 Prozent auf 225.80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 12'995 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 224.50 CHF ein. Mit einem Wert von 226.80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77'809 Sonova-Aktien gehandelt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 8.61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die global tätige Firmengruppe Sonova ist einer der drei grössten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben.

