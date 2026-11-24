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24.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 293,00 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 293,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 288,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 294,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 31'136 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 296,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 44,37 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 16.05.2028 dürfte Sonova die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,62 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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