Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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24.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 240,20 CHF abwärts.
Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 240,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 237,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,20 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 7'533 Aktien.
Am 24.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 47,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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