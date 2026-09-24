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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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24.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Nachmittag tiefer

Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sonova. Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 239,20 CHF.

Sonova
239.21 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 239,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'758 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 237,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27'851 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 248,00 CHF markierte der Titel am 24.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 31,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,80 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,89 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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