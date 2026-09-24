Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagmittag tiefer

Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 239,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'717 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,80 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'997 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,68 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,89 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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