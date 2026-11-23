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23.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Montagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 294,00 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 294,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 292,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 4'087 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 296,20 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 80,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 CHF aus.
Sonova wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 16.05.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,57 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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