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23.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sonova. Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 294,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Die Sonova-Aktie legte bis auf 296,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 292,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'877 Sonova-Aktien.
Am 23.11.2026 markierte das Papier bei 296,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Abschläge von 44,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CHF.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,57 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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