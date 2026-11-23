Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 296,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 296,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 15'047 Aktien.

Am 23.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit Abgaben von 44,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CHF je Sonova-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 18.05.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,57 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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