|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 296,20 CHF.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 296,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 296,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 15'047 Aktien.
Am 23.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit Abgaben von 44,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CHF je Sonova-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 18.05.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 16.05.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,57 CHF je Sonova-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren
Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.