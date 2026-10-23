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23.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 278,80 CHF ab.
Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 278,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'365 Sonova-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2026 auf bis zu 281,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,93 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,54 Prozent.
Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,30 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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