Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 283,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,20 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,00 CHF. Bisher wurden heute 29'092 Sonova-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (284,20 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2026. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 0,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 42,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,30 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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