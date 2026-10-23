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23.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sonova legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 282,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 282,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'366 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 282,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'329 Sonova-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,20 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,07 Prozent. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,20 Prozent.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF aus.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.
Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,30 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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