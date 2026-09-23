Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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23.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sonova. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 240,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 240,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 240,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'540 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 47,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,94 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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