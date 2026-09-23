Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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23.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sonova. Zuletzt konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 240,80 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 240,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 241,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'730 Sonova-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 2,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,31 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,94 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 23.09.2026
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