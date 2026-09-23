Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 240,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 241,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'730 Sonova-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 2,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,94 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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