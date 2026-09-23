Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,20 CHF an. Bei 239,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'219 Sonova-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 47,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,94 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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