Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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22.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Donnerstagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 277,40 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 277,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 278,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 278,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 2'359 Aktien.
Bei 281,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,24 Prozent.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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