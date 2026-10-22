Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 277,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 278,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 278,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 2'359 Aktien.

Bei 281,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,24 Prozent.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient

Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren