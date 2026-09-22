Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag billiger

Um 09:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 236,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'762 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 236,40 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 236,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 717 Sonova-Aktien.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 31,11 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,78 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,91 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verdient