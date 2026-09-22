Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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22.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Sonova zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 239,60 CHF.
Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 239,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,20 CHF an. Mit einem Wert von 236,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 23'026 Aktien.
Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 3,51 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,97 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,78 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,91 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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