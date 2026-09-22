Sonova Aktie News: Sonova zieht am Dienstagmittag an

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 239,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'850 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 239,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'272 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 248,00 CHF markierte der Titel am 24.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,78 CHF belaufen.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,91 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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