Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag stabil

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 278,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'368 Punkten steht. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 279,60 CHF an. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 276,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'191 Sonova-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2026 auf bis zu 281,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,86 Prozent. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,49 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,80 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 11,35 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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