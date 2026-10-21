Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova büsst am Mittag ein
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 276,60 CHF.
Die Sonova-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 276,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 276,00 CHF ab. Mit einem Wert von 277,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'438 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 281,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 41,07 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag stabil (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sonova am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.