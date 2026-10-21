Sonova Aktie News: Sonova büsst am Mittag ein

Die Sonova-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 276,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 276,00 CHF ab. Mit einem Wert von 277,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'438 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 281,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 41,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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