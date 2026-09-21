Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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21.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagvormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 233,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'627 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 235,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,80 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'586 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 6,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 30,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,78 CHF belaufen.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,91 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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