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21.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sonova. Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Sonova
237.20 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 236,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'763 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 237,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 22'842 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 248,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 4,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 31,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,78 CHF aus.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,91 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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