Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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21.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag in Grün
Die Aktie von Sonova gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 234,80 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 234,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Bei 235,40 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'114 Sonova-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Gewinne von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,78 CHF.
Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,91 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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