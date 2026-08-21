Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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21.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 241,20 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 241,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 241,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'658 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 245,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 47,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,77 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,69 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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