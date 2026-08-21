Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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21.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 241,40 CHF abwärts.
Die Sonova-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 241,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 241,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,60 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'015 Stück gehandelt.
Bei 245,80 CHF markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 32,48 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,77 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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