Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Sonova-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 205,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'932 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 205,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 4'890 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2025 bei 280,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,62 CHF.

Am 24.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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