Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 285,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'429 Punkten tendiert. Bei 286,20 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 284,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'066 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,70 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,92 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,60 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,41 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Sonova am 14.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 9,95 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch