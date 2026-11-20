Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 292,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 291,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 294,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'310 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (296,20 CHF) erklomm das Papier am 19.11.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,44 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,18 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,93 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Sonova-Bilanz für Q4 2027 wird am 18.05.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 16.05.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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