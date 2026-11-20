Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 292,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie sank bis auf 290,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 34'336 Sonova-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2026 auf bis zu 296,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 1,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 44,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 CHF belaufen.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 16.05.2028.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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