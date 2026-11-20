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20.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tritt am Mittag auf der Stelle
Die Aktie von Sonova hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sonova-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 293,40 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Sonova-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 293,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'609 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 294,40 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sonova-Aktie bis auf 291,20 CHF. Bei 294,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'519 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 296,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 0,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 44,44 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,93 CHF.
Voraussichtlich am 18.05.2027 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 16.05.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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